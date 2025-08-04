ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für IAG auf 500 Pence - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) (International Consolidated Airlines) nach Halbjahreszahlen von 440 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis 2027. In diesem Zeitraum bleibe er über dem Analystenkonsens, für 2025 sogar am oberen Ende. Kapazitäten, Treibstoff-Rückenwind, die eigenen Neuaufstellungsmaßnahmen und weitere Aktienrückkäufe unterstützten die Aussichten./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:45 / EDT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
