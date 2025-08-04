International Consolidated Airlines Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 460 auf 475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den unerwartet starken Quartalszahlen der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 erhöht, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" bleibt IAG./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|13:56
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|05.08.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
