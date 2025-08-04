DAX 24.224 +1,3%ESt50 5.338 +1,4%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 43.911 -0,6%Nas 21.259 +0,4%Bitcoin 100.263 +1,7%Euro 1,1633 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.385 +0,5%
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt
International Consolidated Airlines Aktie

4,29 EUR +0,01 EUR +0,14 %
STU
3,73 GBP -0,02 GBP -0,48 %
LSE
Marktkap. 20,29 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Deutsche Bank AG

International Consolidated Airlines Buy

13:56 Uhr
International Consolidated Airlines Buy
International Consolidated Airlines S.A.
4,29 EUR 0,01 EUR 0,14%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 460 auf 475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den unerwartet starken Quartalszahlen der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 erhöht, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" bleibt IAG./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,75 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,26 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,73 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

