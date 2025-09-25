Stellenstreichungen

Die Lufthansa setzt in der Verwaltung einem Agenturbericht zufolge den Rotstift an.

Wie Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, will der Konzern in den nächsten Jahren etwa 20 Prozent der administrativen Arbeitsplätze abbauen. Die genaue Zahl stehe noch nicht endgültig fest, es dürften jedoch einige Tausend Stellen sein, so die Agentur. Die Maßnahmen sollen am Montag beim Kapitalmarkttag mitgeteilt werden.

Von der Lufthansa war auf Anfrage von Dow Jones Newswires unmittelbar keine Stellungnahme zu erhalten.

Im XETRA-Handel notiert die Lufthansa-Aktue zeitweise 1,99 Prozent im Plus bei 7,78 Euro.

DOW JONES