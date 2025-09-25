DAX23.734 +0,9%ESt505.499 +1,0%Top 10 Crypto15,14 -0,8%Dow46.170 +0,5%Nas22.373 -0,1%Bitcoin93.929 +0,6%Euro1,1687 +0,2%Öl69,94 +0,4%Gold3.774 +0,7%
Stellenstreichungen

Lufthansa-Aktie zieht an: Offenbar tausende Stellen in der Verwaltung gestrichen

26.09.25 15:37 Uhr
Lufthansa-Aktie steigt: Massenentlassungen enthüllt! | finanzen.net

Die Lufthansa setzt in der Verwaltung einem Agenturbericht zufolge den Rotstift an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,80 EUR 0,22 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, will der Konzern in den nächsten Jahren etwa 20 Prozent der administrativen Arbeitsplätze abbauen. Die genaue Zahl stehe noch nicht endgültig fest, es dürften jedoch einige Tausend Stellen sein, so die Agentur. Die Maßnahmen sollen am Montag beim Kapitalmarkttag mitgeteilt werden.

Von der Lufthansa war auf Anfrage von Dow Jones Newswires unmittelbar keine Stellungnahme zu erhalten.

Im XETRA-Handel notiert die Lufthansa-Aktue zeitweise 1,99 Prozent im Plus bei 7,78 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com, Robert Sarosiek / Shutterstock.com

