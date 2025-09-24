Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,57 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 7,57 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.235.570 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,298 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,21 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,15 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

