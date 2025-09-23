DAX23.401 -1,1%ESt505.420 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,15 +0,1%Gold3.751 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Top News
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co. Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Lufthansa im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

25.09.25 12:07 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 7,59 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,58 EUR 0,08 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 7,59 EUR. Bei 7,61 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.581.883 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 10,55 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,18 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,298 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,21 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Am 03.11.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Lufthansa-Aktie sinkt: Keine Spielräume im Streit um Betriebsrente

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
10.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen