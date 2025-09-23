Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt
Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 7,59 EUR.
Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 7,59 EUR. Bei 7,61 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.581.883 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 10,55 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,18 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,298 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,21 EUR angegeben.
Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Am 03.11.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.
