International Consolidated Airlines Aktie

WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Bernstein Research

09:01 Uhr
International Consolidated Airlines S.A.
4,54 EUR 0,01 EUR 0,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die wichtigste Aufgabe des Chefs einer Fluggesellschaft sei die Kapitalallokation, weshalb es bedauerlich sei, dass die meisten Airlines im Laufe eines Wirtschaftszyklus Werte vernichteten, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nur wenige Sektorunternehmen in Europa überträfen zuverlässig ihre Kapitalkosten: Ryanair und IAG gehörten dazu./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 19:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

09:01 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07.08.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
07.08.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
06.08.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
06.08.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
mehr Analysen

