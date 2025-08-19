International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,94 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die wichtigste Aufgabe des Chefs einer Fluggesellschaft sei die Kapitalallokation, weshalb es bedauerlich sei, dass die meisten Airlines im Laufe eines Wirtschaftszyklus Werte vernichteten, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nur wenige Sektorunternehmen in Europa überträfen zuverlässig ihre Kapitalkosten: Ryanair und IAG gehörten dazu./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 19:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,70 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,52 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|09:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.03.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research