Was Analysten von der International Consolidated Airlines-Aktie erwarten

Werte in diesem Artikel

International Consolidated Airlines Experten haben ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.

6 Experten raten die International Consolidated Airlines-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von International Consolidated Airlines mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,406 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,58 GBP zum aktuellen LSE-Stand der International Consolidated Airlines-Aktie von 3,821 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 4,70 GBP 23,00 20.08.2025 Deutsche Bank AG 4,75 GBP 24,31 07.08.2025 RBC Capital Markets 5,00 GBP 30,86 07.08.2025 Bernstein Research 4,70 GBP 23,00 06.08.2025 UBS AG 3,50 GBP -8,40 06.08.2025 JP Morgan Chase & Co. - - 05.08.2025 Deutsche Bank AG 4,60 GBP 20,39 04.08.2025 Goldman Sachs Group Inc. 4,00 GBP 4,68 04.08.2025 Barclays Capital 3,70 GBP -3,17 04.08.2025 Bernstein Research 4,70 GBP 23,00 04.08.2025

Redaktion finanzen.net