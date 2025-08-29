DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.246 +1,3%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Cambricon Technologies A A3CVYH Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Amazon 906866 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
SOZ-Gipfel: Xi, Putin und Co. demonstrieren Einheit gegen Westen SOZ-Gipfel: Xi, Putin und Co. demonstrieren Einheit gegen Westen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Bonus bei finanzen.net ZERO – nur bis 4. September – jetzt starten!

Was Analysten von der International Consolidated Airlines-Aktie erwarten

31.08.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4,39 EUR -0,04 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

International Consolidated Airlines Experten haben ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.

6 Experten raten die International Consolidated Airlines-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von International Consolidated Airlines mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,406 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,58 GBP zum aktuellen LSE-Stand der International Consolidated Airlines-Aktie von 3,821 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research4,70 GBP23,0020.08.2025
Deutsche Bank AG4,75 GBP24,3107.08.2025
RBC Capital Markets5,00 GBP30,8607.08.2025
Bernstein Research4,70 GBP23,0006.08.2025
UBS AG3,50 GBP-8,4006.08.2025
JP Morgan Chase & Co.--05.08.2025
Deutsche Bank AG4,60 GBP20,3904.08.2025
Goldman Sachs Group Inc.4,00 GBP4,6804.08.2025
Barclays Capital3,70 GBP-3,1704.08.2025
Bernstein Research4,70 GBP23,0004.08.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf International Consolidated Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf International Consolidated Airlines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
07.08.2025International Consolidated Airlines BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025International Consolidated Airlines OutperformRBC Capital Markets
06.08.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
06.08.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
07.08.2025International Consolidated Airlines BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025International Consolidated Airlines OutperformRBC Capital Markets
06.08.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
05.08.2025International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025International Consolidated Airlines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
07.07.2025International Consolidated Airlines NeutralUBS AG
19.06.2025International Consolidated Airlines Market-PerformBernstein Research
19.06.2025International Consolidated Airlines Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
02.07.2025International Consolidated Airlines UnderweightBarclays Capital
12.05.2025International Consolidated Airlines UnderweightBarclays Capital
09.04.2025International Consolidated Airlines UnderweightBarclays Capital
12.03.2025International Consolidated Airlines UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für International Consolidated Airlines S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen