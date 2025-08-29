Was Analysten von der International Consolidated Airlines-Aktie erwarten
International Consolidated Airlines Experten haben ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.
6 Experten raten die International Consolidated Airlines-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von International Consolidated Airlines mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,406 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,58 GBP zum aktuellen LSE-Stand der International Consolidated Airlines-Aktie von 3,821 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|4,70 GBP
|23,00
|20.08.2025
|Deutsche Bank AG
|4,75 GBP
|24,31
|07.08.2025
|RBC Capital Markets
|5,00 GBP
|30,86
|07.08.2025
|Bernstein Research
|4,70 GBP
|23,00
|06.08.2025
|UBS AG
|3,50 GBP
|-8,40
|06.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|05.08.2025
|Deutsche Bank AG
|4,60 GBP
|20,39
|04.08.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|4,00 GBP
|4,68
|04.08.2025
|Barclays Capital
|3,70 GBP
|-3,17
|04.08.2025
|Bernstein Research
|4,70 GBP
|23,00
|04.08.2025
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.2025
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.2025
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.2025
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.2025
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|09.04.2025
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.03.2025
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
Alle: Alle Empfehlungen