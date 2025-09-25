International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,24 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Airline-Holding stehen zudem auf der Empfehlungsliste der Bank und tragen zusätzlich den kurzfristigen Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Quartalsbericht im November. Analyst Harry Gowers geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass das operative Quartalsergebnis 5 Prozent über dem Konsens landet. Zudem könnte ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt werden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,37 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
