ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HelloFresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei besser ausgefallen als angenommen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu HelloFresh
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.2025
|HelloFresh Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|29.04.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.2024
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
