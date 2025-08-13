DAX24.253 +0,3%ESt505.401 +0,2%Top 10 Crypto17,07 +0,4%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.313 -1,0%Euro1,1679 -0,2%Öl65,81 +0,1%Gold3.343 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Eckert Ziegler 565970 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
Top News
Treffen zwischen Trump und Putin wirft Schatten voraus: DAX kaum verändert Treffen zwischen Trump und Putin wirft Schatten voraus: DAX kaum verändert
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro

14.08.25 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
7,28 EUR -1,10 EUR -13,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HelloFresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei besser ausgefallen als angenommen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

