ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 46 Euro
Werte in diesem Artikel
(Im 3. Satz muss es Schmierstoffhersteller rpt Schmierstoffhersteller heißen.)
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fuchs SE (FUCHS SE VZ) nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 46 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen sei übertrieben, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schmierstoffhersteller trete auf die Kostenbremse, was positiv auf die Gewinne im restlichen Jahresverlauf wirken sollte. Zudem sollte das zweite Quartal den Tiefpunkt der Profitabilität in der Geschäftsregion Americas gesehen haben. Auch könnte sich das Unternehmensziel für den freien Finanzmittelfluss (FCF) 2025 als zu vorsichtig erweisen./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
Analysen zu FUCHS SE VZ
