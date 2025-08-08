ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

(Im 3. Satz muss es Schmierstoffhersteller rpt Schmierstoffhersteller heißen.)

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fuchs SE (FUCHS SE VZ) nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 46 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen sei übertrieben, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schmierstoffhersteller trete auf die Kostenbremse, was positiv auf die Gewinne im restlichen Jahresverlauf wirken sollte. Zudem sollte das zweite Quartal den Tiefpunkt der Profitabilität in der Geschäftsregion Americas gesehen haben. Auch könnte sich das Unternehmensziel für den freien Finanzmittelfluss (FCF) 2025 als zu vorsichtig erweisen./rob/mis/la

