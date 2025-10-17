FUCHS Aktie
Marktkap. 4,38 Mrd. EURKGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs SE vor den Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem verhaltenen Quartal, da die Dynamik - vor allem im Autosektor - gedämpft geblieben sein dürfte, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn er sogar eine weitere Kappung der Prognose durch den Schmierstoffhersteller nicht ausschließe, "dürfte das dritte Quartal auf die eine oder andere Weise Klarheit schaffen". Das sollte als positive Nachricht ausreichen, zumal die aktuelle Schwäche im Geschäft sich im Aktienkurs bereits weitgehend widerspiegele./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,94 €
|Abst. Kursziel*:
37,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,10%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|13:16
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13:16
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research