FUCHS Aktie

39,54 EUR -0,38 EUR -0,95 %
STU
Marktkap. 4,38 Mrd. EUR

KGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6

ISIN DE000A3E5D64

Symbol FUPPF

Jefferies & Company Inc.

FUCHS SE VZ Buy

13:16 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
39,54 EUR -0,38 EUR -0,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs SE vor den Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem verhaltenen Quartal, da die Dynamik - vor allem im Autosektor - gedämpft geblieben sein dürfte, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn er sogar eine weitere Kappung der Prognose durch den Schmierstoffhersteller nicht ausschließe, "dürfte das dritte Quartal auf die eine oder andere Weise Klarheit schaffen". Das sollte als positive Nachricht ausreichen, zumal die aktuelle Schwäche im Geschäft sich im Aktienkurs bereits weitgehend widerspiegele./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,94 €		 Abst. Kursziel*:
37,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,10%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

13:16 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 FUCHS Buy Warburg Research
13.08.25 FUCHS Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

