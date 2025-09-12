FUCHS Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fuchs SE nach einer von der Privatbank organisierten Konferenz für Lebensmittelzutaten und Chemikalien auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Angesichts ähnlich verhaltener Geschäfte im dritten Quartal wie im zweiten Jahresviertel hätten sich viele industriell ausgerichtete Chemieunternehmen mit positiven Prognosen zurückgehalten, schrieb Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aufgrund der zahlreichen "falschen Hoffnungen" auf eine Erholung im zweiten Halbjahr 2025 seien die aktuellen Erwartungen der Management-Teams wohl realistisch./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,26 €
|Abst. Kursziel*:
19,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,34%
|
Analyst Name:
Sebastian Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|13:31
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
