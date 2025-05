Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,8 Prozent auf 202,99 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 202,99 USD ab. Bei 202,16 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.501.416 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,13 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 225,80 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 124,30 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 119,58 Mrd. USD eingefahren.

Am 23.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 7,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie im Blick: Darum sollten sich Anleger auf eine Schwächephase einstellen

Ausblick: Apple vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Apple-Aktie verkaufen, bevor es weiter bergab geht: Top-Analyst senkt Kursziel wegen Herausforderungen