Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 235,51 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 235,51 USD. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 238,19 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,97 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 3.185.606 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 39,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 234,80 USD.

Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 94,04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Apple wird am 23.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,38 USD je Apple-Aktie.

