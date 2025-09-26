Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Montagnachmittag schwächer

Kurs der Apple

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 254,20 USD ab.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 254,20 USD. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 253,01 USD ab. Bei 254,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.914.673 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Mit Abgaben von 33,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 246,26 USD angegeben.

Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 94,04 Mrd. USD im Vergleich zu 85,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Aktie aus.

