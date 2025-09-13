Apple Aktie
Marktkap. 2,96 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple anlässlich der Markteinführung der iPhone-17-Modelle auf "Hold" mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar belassen. Das neue iPhone 17 scheine - nicht gerade überraschend - ein echter Kassenschlager in China zu werden, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen scheine die Nachfrage im Rest der Welt, vor allem im US-Heimatmarkt recht schwach zu sein./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Hold
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 205,82
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 234,07
|Abst. Kursziel*:
-12,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 233,90
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,01%
|
Analyst Name:
Edison Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 236,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
