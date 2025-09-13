DAX 23.698 +0,0%ESt50 5.391 +0,1%Top 10 Crypto 16,41 +0,1%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 99.025 +0,6%Euro 1,1736 +0,0%Öl 67,14 +0,4%Gold 3.637 -0,2%
Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

08:51 Uhr
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
200,35 EUR 1,07 EUR 0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple anlässlich der Markteinführung der iPhone-17-Modelle auf "Hold" mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar belassen. Das neue iPhone 17 scheine - nicht gerade überraschend - ein echter Kassenschlager in China zu werden, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen scheine die Nachfrage im Rest der Welt, vor allem im US-Heimatmarkt recht schwach zu sein./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 205,82
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 234,07		 Abst. Kursziel*:
-12,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 233,90		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,01%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 236,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

11.09.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Apple Halten DZ BANK
10.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
10.09.25 Apple Neutral UBS AG
08.09.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

