NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple anlässlich der Markteinführung der iPhone-17-Modelle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Frühe Trends signalisierten eine bessere Nachfrage für die neuen Modelle als vor Jahresfrist, mit deutlicheren Zuwächsen bei den Basisversionen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 14:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 14:38 / EDT
Analysen zu Apple Inc.
|11.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
