DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit Verlusten

29.09.25 20:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Zuletzt fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 254,03 USD ab.

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 254,03 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 253,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 254,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.438.192 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,39 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,26 USD.

Apple veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Amazon-Aktie: Kaufrausch im Oktober - Handelsriese startet zweiten Prime Day

Intel-Aktie klettert weiter: Angeblich auch Gespräche mit TSMC über mögliches Investment

Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08:41Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:36Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:41Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:36Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
15.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

