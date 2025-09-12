Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Zuletzt fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 254,03 USD ab.
Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 254,03 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 253,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 254,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.438.192 Apple-Aktien den Besitzer.
Bei 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,39 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,26 USD.
Apple veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
