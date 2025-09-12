Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Apple

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 250,79 USD zu.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 250,79 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 251,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,17 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 5.670.872 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 260,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 3,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (169,22 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,53 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 240,24 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.

