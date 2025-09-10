DAX 23.689 +0,2%ESt50 5.383 +0,4%Top 10 Crypto 16,03 +1,4%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.777 +0,4%Euro 1,1710 +0,1%Öl 66,81 -1,2%Gold 3.635 -0,2%
Apple Aktie

194,48 EUR +1,22 EUR +0,63 %
STU
227,50 USD -6,85 USD -2,92 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 2,98 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

14:06 Uhr
Apple Overweight
Apple Inc.
194,48 EUR 1,22 EUR 0,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Einem Tracker für den App-Store des Technologiekonzerns zufolge deuteten die Umsatztrends für den August an, dass die Geschäftsentwicklung der üblichen Saisonalität sowie der Unternehmensplanung für das Ende September auslaufende Geschäftsquartal etwas hinterherhinke, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 226,79		 Abst. Kursziel*:
12,44%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 227,50		 Abst. Kursziel aktuell:
12,09%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 236,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

10.09.25 Apple Halten DZ BANK
10.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
10.09.25 Apple Neutral UBS AG
08.09.25 Apple Neutral UBS AG
07.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

