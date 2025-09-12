DAX23.652 -0,1%ESt505.468 +0,2%Top 10 Crypto16,02 -3,2%Dow46.152 ±0,0%Nas22.509 +0,2%Bitcoin98.522 -0,8%Euro1,1741 -0,4%Öl66,60 -1,4%Gold3.669 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen in Grün -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Kursverlauf

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag höher

19.09.25 16:10 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 241,49 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
206,25 EUR 4,45 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Apple legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 241,49 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 242,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,22 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 12.424.167 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 42,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,26 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 85,78 Mrd. USD umsetzen können.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,37 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Meta-Aktie profitiert: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor

Apple-Aktie etwas stärker: Bernstein startet den iKonzern mit 'Outperform'

Klumpenrisiko in ETFs vermeiden: So sichern Sie Ihr Portfolio ab

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
12:51Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:51Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
15.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple HaltenDZ BANK
10.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen