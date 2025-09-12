Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 241,49 USD zu.

Das Papier von Apple legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 241,49 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 242,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,22 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 12.424.167 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 42,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,26 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 85,78 Mrd. USD umsetzen können.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,37 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Meta-Aktie profitiert: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor

Apple-Aktie etwas stärker: Bernstein startet den iKonzern mit 'Outperform'

Klumpenrisiko in ETFs vermeiden: So sichern Sie Ihr Portfolio ab