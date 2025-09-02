Apple Aktie
Marktkap. 2,96 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee sieht durch die besser als befürchtet ausgefallene US-Gerichtsentscheidung im Google-Prozess allenfalls moderaten Ergebnisgegenwind für Apple. Dies geht aus seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion hervor. US-Richter Amit Mehta entschied nämlich, dass Google Unternehmen wie Apple oder den Firefox-Entwickler Mozilla grundsätzlich weiterhin dafür bezahlen kann, dass sie seine Dienste vorinstallieren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 23:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 05:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 255,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 229,72
|Abst. Kursziel*:
11,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 237,31
|Abst. Kursziel aktuell:
7,45%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 232,92
*zum Zeitpunkt der Analyse
