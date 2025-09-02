DAX 23.679 +0,8%ESt50 5.339 +0,9%Top 10 Crypto 15,69 -0,9%Dow 45.296 -0,6%Nas 21.280 -0,8%Bitcoin 95.636 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 68,00 -1,6%Gold 3.536 +0,1%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub? Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Apple Aktie

Apple Aktien-Sparplan
204,00 EUR +7,30 EUR +3,71 %
STU
237,31 USD +5,06 USD +2,18 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 2,96 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

12:11 Uhr
Apple Overweight
Apple Inc.
204,00 EUR 7,30 EUR 3,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee sieht durch die besser als befürchtet ausgefallene US-Gerichtsentscheidung im Google-Prozess allenfalls moderaten Ergebnisgegenwind für Apple. Dies geht aus seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion hervor. US-Richter Amit Mehta entschied nämlich, dass Google Unternehmen wie Apple oder den Firefox-Entwickler Mozilla grundsätzlich weiterhin dafür bezahlen kann, dass sie seine Dienste vorinstallieren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 23:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 05:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 229,72		 Abst. Kursziel*:
11,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 237,31		 Abst. Kursziel aktuell:
7,45%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 232,92

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

08:16 Apple Neutral UBS AG
02.09.25 Apple Neutral UBS AG
08.08.25 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.25 Apple Halten DZ BANK
07.08.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
