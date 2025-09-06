Apple Aktie
Marktkap. 3,04 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Von der Präsentation des iPhone 17 erwartet sich Analyst David Vogt kaum Impulse für seine kurzfristigen Handy-Schätzungen bis Ende des Jahres. Ein dünneres Gerät dürfte die Kaufentscheidungen der Verbraucher nämlich kaum beeinflussen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf das "Awe Dropping"-Event am Dienstag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Peter Kotoff / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 239,69
|Abst. Kursziel*:
-8,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 239,17
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,02%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 236,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|08:16
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:16
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG