Apple Aktie

197,80 EUR +0,28 EUR +0,14 %
STU
231,99 USD -0,26 USD -0,11 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 2,94 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

08:16 Uhr
Apple Neutral
Apple Inc.
197,80 EUR 0,28 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Abverkaufsquote von iPhones sei im Juli dank Werbeaktionen robust gewesen, kommentierte David Vogt am Montagabend. In China bleibe das Geschäft herausfordernd./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 232,14		 Abst. Kursziel*:
-5,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 231,99		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,17%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 232,92

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

08:16 Apple Neutral UBS AG
08.08.25 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.25 Apple Halten DZ BANK
07.08.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

