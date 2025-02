Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Apple zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 247,22 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 247,22 USD. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 247,88 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 245,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.294.701 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 5,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (164,08 USD). Abschläge von 33,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 242,76 USD.

Apple ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 124,30 Mrd. USD gegenüber 119,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Apple-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,32 USD im Jahr 2025 aus.

