Apple-Aktie unter Druck: Goldman Sachs streicht Kursziel für Apple zusammen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 187 auf 165 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Bilanzierung der kostenlosen Testphase für den neuen Videostreamingdienst Apple TV+ belaste wahrscheinlich den durchschnittlichen Verkaufspreis für Hardware und die Marge in umsatzstarken Quartalen wie dem bevorstehende Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2020, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Die Apple-Aktie gibt im US-Handel kurz nach Börsenstart 1,62 Prozent ab auf 219,49 US-Dollar.

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 21:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

