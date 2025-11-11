Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend mit roten Vorzeichen

Arm im Blick

Die Aktie von Arm gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Arm gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 149,34 USD abwärts.

Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,6 Prozent auf 149,34 USD ab. Die Arm-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,73 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 153,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 551.317 Arm-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,16 USD) erklomm das Papier am 28.10.2025. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 22,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 46,43 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Arm am 05.11.2025 vor. Arm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,48 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 844,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert. Arm dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

