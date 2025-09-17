Aumovio Aktie News: Anleger schicken Aumovio am Vormittag auf rotes Terrain

Aumovio im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aumovio. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 34,90 EUR.

Die Aumovio -Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 34,90 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Aumovio-Aktie bis auf 34,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,00 EUR. Bisher wurden heute 165.652 Aumovio-Aktien gehandelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aumovio

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aumovio

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung