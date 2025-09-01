DAX23.760 -1,2%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,51 +2,0%Gold3.482 +0,2%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittag billiger

02.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,64 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,20 EUR -0,07 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 3,64 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,61 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,69 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.186.370 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,78 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,14 GBP fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 70,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,080 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Am 29.07.2025 äußerte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,19 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,419 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

