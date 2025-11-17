DAX23.888 +0,1%Est505.682 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.293 +1,2%Euro1,1602 -0,2%Öl63,88 -0,6%Gold4.079 ±-0,0%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Vormittag mit Verlusten

17.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Barclays. Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 4,13 GBP.

Das Papier von Barclays befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 4,13 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 4,10 GBP. Bei 4,12 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 406.531 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 4,31 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,39 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 45,76 Prozent Luft nach unten.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Am 22.10.2025 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 7,17 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,432 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
