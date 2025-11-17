DAX23.708 -0,7%Est505.659 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,75 +1,0%Nas22.909 ±0,0%Bitcoin81.320 ±-0,0%Euro1,1585 -0,3%Öl64,42 +0,2%Gold4.069 -0,3%
AKTIE IM FOKUS 2: Gewinnmitnahmen bei Deutscher Bank - Mittelfristziele im Blick

17.11.25 16:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,08 EUR -0,70 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kursentwicklung, Analystenstimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Selbst ehrgeizige mittelfristige Ziele haben den Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) am Montag keinen frischen Schwung verleihen können. Nach einem kurzen Dreh ins Plus am frühen Nachmittag geriet der Kurs rasch wieder unter Druck. Zuletzt notierten die Papiere bei 31,32 Euro rund 1,7 Prozent im Minus.

Allerdings hatte der Kurs erst in der vergangenen Woche den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Das Plus für 2025 liegt bei mehr als 88 Prozent. Wesentlicher Treiber in den vergangenen Monaten war die Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung in Deutschland dank milliardenschwerer Infrastruktur- und Rüstungsausgaben der neuen Bundesregierung.

Wie die Konkurrentin der Commerzbank am Mittwoch im Rahmen einer Investorenveranstaltung mitteilte, sollen höhere Erträge und weitere Einsparungen die Rendite auf das materielle Eigenkapital von derzeit mehr als 10 Prozent bis 2028 auf mehr als 13 Prozent nach oben treiben.

Für Jefferies-Analyst Joseph Dickerson ist die entscheidende Frage, welche internen Hebel die Deutsche Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken. Angesichts nach unten korrigierter Wachstumsprognosen für Deutschland im kommenden Jahr sollte potenzieller fiskalischer Rückenwind außer Acht gelassen werden, argumentierte Dickerson.

Analystin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC betonte dagegen, dass die Finanzziele auf den ersten Blick optimistischer seien als bislang am Markt erwartet wurde. Auch JPMorgan-Experte Kian Abouhossein sprach von ehrgeizigen mittelfristigen Zielen. Außerdem sei die Fokussierung auf die Kosten beruhigend./mis/niw/bek/he

