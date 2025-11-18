DAX23.294 -1,3%Est505.568 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.880 -0,7%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,18 +0,2%Gold4.043 -0,1%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit negativen Vorzeichen

18.11.25 12:04 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 29,72 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 29,72 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,59 EUR nach. Bei 30,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.864.189 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,57 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 15,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,27 EUR.

Am 29.10.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,82 EUR je Aktie gewesen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
12:06Deutsche Bank BuyUBS AG
08:01Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
