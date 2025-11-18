Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,7 Prozent auf 29,37 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,7 Prozent auf 29,37 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 29,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.233.288 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR an. Gewinne von 14,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (15,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 47,91 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 34,27 EUR angegeben.

Am 29.10.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

