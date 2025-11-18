DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.466 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,12 +0,1%Gold4.068 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

18.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,7 Prozent auf 29,37 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,49 EUR -0,85 EUR -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,7 Prozent auf 29,37 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 29,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.233.288 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR an. Gewinne von 14,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (15,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 47,91 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 34,27 EUR angegeben.

Am 29.10.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt

Deutsche Bank-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Ziel 'europäischer Champion' zu werden

Deutsche Bank-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
17:11Deutsche Bank KaufenDZ BANK
12:06Deutsche Bank BuyUBS AG
08:01Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17:11Deutsche Bank KaufenDZ BANK
12:06Deutsche Bank BuyUBS AG
08:01Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen