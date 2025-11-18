DAX23.318 -1,2%Est505.573 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.041 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Bank

18.11.25 09:22 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 29,94 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 29,94 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,59 EUR. Bei 30,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 503.670 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR an. 12,14 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 15,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,90 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,27 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,82 EUR im Vorjahresquartal. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
