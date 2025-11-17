Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Montagmittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 31,73 EUR.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 31,73 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,63 EUR. Bei 31,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 667.429 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,57 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,80 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,79 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,27 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 29.10.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 15,11 Mrd. EUR, gegenüber 16,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,91 Prozent präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,04 EUR je Aktie belaufen.

