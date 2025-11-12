DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.415 +0,0%Top 10 Crypto 13,84 +1,7%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.548 +2,2%Euro 1,1587 +0,0%Öl 62,70 +0,0%Gold 4.211 +0,3%
Deutsche Bank Aktie

33,38 EUR +0,09 EUR +0,27 %
STU
38,65 USD +0,92 USD +2,43 %
BTT
Marktkap. 62,11 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN
WKN 514000

ISIN
ISIN DE0005140008

Symbol
Symbol DB

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight

08:01 Uhr

08:01 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank AG
33,38 EUR 0,09 EUR 0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,00 auf 38,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf ihrer Investorenveranstaltung am 17. November dürften sich die Frankfurter zur nächsten Wachstumsphase über das laufende Jahr hinaus äußern, schrieb Kian Abouhossein am Mittwochabend in seiner Vorschau. Nach der bemerkenswerten Trendwende unter der neuen Führung könnte die Aktie von einem glaubwürdigen Weg hin zu einer Eigenkapitalrendite (ROTE) von 12 Prozent bis 2028 profitieren. Deutsche-Bank-Aktien tragen aktuell den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonders hohen Optimismus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,35 €		 Abst. Kursziel*:
15,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

10.11.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
31.10.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Top Finanzhäuser Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag ins Plus
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit Kursplus
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Plus
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga MP Materials Stock Rises After Deutsche Bank Upgrade
EQS Group EQS-DD: Deutsche Bank AG: Manja Eifert, Delivery of matching shares linked to the exercise of a share option programme
MarketWatch How a new report convinced Deutsche Bank it’s time to short the 10-year Treasury.
Cointelegraph Deutsche Bank and DWS-backed EURAU stablecoin goes multichain with Chainlink
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Deutsche Bank Q3 Earnings Rise Y/Y, Provisions Decline Y/Y
Zacks Deutsche Bank (DB) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
