Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 62,11 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,00 auf 38,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf ihrer Investorenveranstaltung am 17. November dürften sich die Frankfurter zur nächsten Wachstumsphase über das laufende Jahr hinaus äußern, schrieb Kian Abouhossein am Mittwochabend in seiner Vorschau. Nach der bemerkenswerten Trendwende unter der neuen Führung könnte die Aktie von einem glaubwürdigen Weg hin zu einer Eigenkapitalrendite (ROTE) von 12 Prozent bis 2028 profitieren. Deutsche-Bank-Aktien tragen aktuell den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonders hohen Optimismus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,35 €
|Abst. Kursziel*:
15,16%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|10.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research