Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 33,42 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,50 EUR. Bei 33,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 165.802 Aktien.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 15,30 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 54,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,04 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

