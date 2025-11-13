DAX24.223 -0,7%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.624 +1,2%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.227 +0,7%
Aktienentwicklung

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag in Grün

13.11.25 12:04 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
33,43 EUR 0,15 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 33,48 EUR. Bei 33,57 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 33,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 888.875 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,57 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,30 EUR am 27.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,31 Prozent.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 34,27 EUR.

Am 29.10.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

