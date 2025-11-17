DAX23.570 -1,3%Est505.638 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.783 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,20 -0,1%Gold4.060 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
So entwickelt sich Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Rot

17.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 31,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,76 EUR -1,02 EUR -3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 31,35 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,16 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.127.628 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,57 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 6,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 15,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 34,27 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.10.2025. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,11 Mrd. EUR.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
16:21Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
16:11Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
16:06Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16:21Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
16:11Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
13.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
31.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16:06Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen