Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 31,35 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 31,35 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,16 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.127.628 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 33,57 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 6,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 15,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 34,27 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.10.2025. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,11 Mrd. EUR.
In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:21
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|16:06
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:21
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen