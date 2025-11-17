Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 31,93 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 31,93 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,96 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,91 EUR. Bisher wurden heute 103.286 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 33,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 5,15 Prozent wieder erreichen. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 52,08 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,27 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,04 EUR im Jahr 2025 aus.

