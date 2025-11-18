DAX23.310 -1,2%Est505.570 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -1,2%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.042 -0,1%
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

18.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 4,01 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,54 EUR -0,13 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 4,01 GBP. Bei 3,96 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,96 GBP. Bisher wurden via London 1.520.656 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,31 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 7,43 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,18 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,17 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 6,55 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Barclays die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,432 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

