Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 4,01 GBP abwärts.

Die Barclays-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 4,01 GBP. Bei 3,96 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,96 GBP. Bisher wurden via London 1.520.656 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,31 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 7,43 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,18 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,091 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,40 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,17 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 6,55 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Barclays die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,432 GBP je Aktie.

