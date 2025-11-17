Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 4,11 GBP nach.

Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 4,11 GBP abwärts. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,10 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,12 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.559.561 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,31 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,79 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,080 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,40 GBP an.

Barclays gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Barclays hat ein EPS von 0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,17 Mrd. GBP – ein Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Barclays wird am 10.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,432 GBP je Aktie belaufen.

