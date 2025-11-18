Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Dienstagmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 3,98 GBP.

Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 3,98 GBP abwärts. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,96 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,96 GBP. Bisher wurden heute 9.033.901 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 14.11.2025 markierte das Papier bei 4,31 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,24 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,091 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,080 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,40 GBP je Barclays-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,17 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,432 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

