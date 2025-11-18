Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 3,96 GBP abwärts.

Die Barclays-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 3,96 GBP. Bei 3,95 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 3,96 GBP. Bisher wurden via London 15.688.694 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2025 auf bis zu 4,31 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 8,65 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,24 GBP am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,080 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,091 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Am 22.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,10 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Barclays mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent auf 7,17 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,432 GBP je Aktie belaufen.

