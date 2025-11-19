Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,98 GBP abwärts.

Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 3,98 GBP ab. Die Barclays-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,98 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,99 GBP. Zuletzt wechselten via London 375.606 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,31 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 2,24 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 43,82 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2024 mit 0,080 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,091 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Barclays-Aktie bei 3,40 GBP.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 22.10.2025. Das EPS wurde mit 0,10 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 7,17 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,55 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Barclays wird am 10.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,432 GBP je Aktie.

