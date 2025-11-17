DAX23.584 -1,2%Est505.640 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.810 -0,4%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,18 -0,2%Gold4.060 -0,5%
Aktie im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays büßt am Montagnachmittag ein

17.11.25 16:08 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays büßt am Montagnachmittag ein

Die Aktie von Barclays gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 4,12 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,67 EUR -0,01 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 4,12 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,09 GBP. Bei 4,12 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.667.655 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 4,31 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 4,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,65 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Barclays hat ein EPS von 0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Barclays-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Barclays.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,432 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
