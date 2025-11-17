Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays büßt am Montagnachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Barclays gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 4,12 GBP abwärts.

Die Barclays-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 4,12 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,09 GBP. Bei 4,12 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.667.655 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 4,31 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 4,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,65 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Barclays ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Barclays hat ein EPS von 0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Barclays-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Barclays.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,432 GBP fest.

