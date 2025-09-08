BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittwochnachmittag fester

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 43,75 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 43,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 44,41 EUR. Mit einem Wert von 44,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 907.994 Aktien.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,50 EUR für die BASF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 11.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

