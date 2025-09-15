BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 43,67 EUR ab.
Die BASF-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 43,67 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 43,46 EUR. Bei 43,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 623.943 BASF-Aktien gehandelt.
Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 20,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 14,36 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 47,63 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 11.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.
In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Name
Hebel
KO
Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Datum
Rating
Analyst
|10:06
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|10:06
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
