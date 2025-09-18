DAX23.754 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,41 -0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1761 -0,2%Öl67,05 -0,7%Gold3.654 +0,3%
Kursentwicklung

BASF Aktie News: BASF tritt am Vormittag auf der Stelle

19.09.25 09:27 Uhr
BASF Aktie News: BASF tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Aktie von BASF hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 42,98 EUR.

Die BASF-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,98 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,19 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 42,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,01 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.551 Stück gehandelt.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,11 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,63 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 11.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,77 Mrd. EUR, gegenüber 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,12 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

