BASF Aktie News: BASF gibt am Vormittag ab

18.09.25 09:30 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 42,89 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 42,89 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 42,78 EUR. Mit einem Wert von 43,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 226.890 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,63 EUR an.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

