BASF Aktie News: BASF gibt am Vormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 42,89 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 42,89 EUR ab. Die BASF-Aktie sank bis auf 42,78 EUR. Mit einem Wert von 43,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 226.890 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,63 EUR an.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 2,61 EUR je Aktie aus.

